Ook sp.a-coryfee Louis Tobback combineert twee inkomens: burgemeester én parlementair pensioen

Door: redactie

9/08/17 - 07u38 Bron: De Morgen

Louis Tobback combineert zijn loon van Leuvens burgemeester met een parlementair pensioen. © photo_news.

Sp.a-coryfee Louis Tobback combineert zijn inkomen als Leuvens burgemeester met een parlementair pensioen. Wettelijk niets mis mee, maar wel lastig voor zijn voorzitter John Crombez. Dat schrijft De Morgen woensdag.

Crombez was eind vorige week kritisch voor Geert Bourgeois (N-VA) omdat die naast zijn wedde als Vlaams minister-president ook zijn pensioen als schepen ontvangt. "Hij moet zelf toch het verstand hebben om te verstaan dat mensen niet accepteren dat hij naast zijn 10.000 euro per maand nog eens 1.000 euro belastinggeld krijgt", reageerde Crombez vol onbegrip.



Door de uitspraak nam Crombez een risico. Zeker nu blijkt dat Louis Tobback ook twee inkomens combineert: dat van burgemeester en zijn parlementair pensioen.



Tobback bevestigt dat, maar wil geen details geven. "Mijn pensioen is geen publiek mandaat en dat gaat niemand aan", zegt hij. "Ik krijg mijn pensioen zoals de wet dat toelaat. Ik ga ervan uit dat het parlement geen immorele wetten heeft gestemd."



Crombez "heeft nooit gezegd dat er geraakt moet worden aan iemands wettelijke pensioen, wel dat er een algemeen plafond moet komen", laat hij weten via zijn woordvoerder. "Tegelijk heeft hij zijn oproep herhaald om met de partijvoorzitters samen te zitten. Dat gebeurt maar niet. Hij gaf het zelf vrijdag al aan: zolang er geen verdere afspraken worden gemaakt, gaan er gevallen naar boven blijven komen."