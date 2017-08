Al 18 zware tuchtzaken tegen rechters

Bewerkt door: ib

Sinds drie jaar geleden tuchtrechtbanken zijn opgericht in ons land, zijn al 47 zware tuchtzaken voorgekomen tegen magistraten en hun medewerkers op de griffies en de parketten. Er zijn zelfs al 18 zware tuchtzaken gevoerd tegen rechters, waarvan nog zes nieuwe dit jaar. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Van de 47 tuchtzaken hebben er zeven geleid tot een ontslag. De tuchtzaken gaan bijvoorbeeld over rechters die processen eindeloos lieten aanslepen of zelfs gelden hebben verduisterd.



Crimineel gedrag

Er werd ook al opgetreden tegen magistraten of personeelsleden die privégelden probeerden wit te wassen, herhaaldelijk dronken rondreden, hun laars lapten aan de kantooruren en de wettelijke termijnen, een gerechtelijk overtuigingsstuk hadden meegenomen, of zelfs een poging tot doodslag op hun kerfstok hadden.