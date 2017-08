D-Day voor voedselagentschap

SVEN SPOORMAKERS

Het Voedselagentschap en ministers Maggie De Block (Open Vld) en Denis Ducarme (MR) komen voor de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid uitleg geven over de fipronil-affaire. De dag van de waarheid?

Heeft het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) fouten gemaakt in de behandeling van de fipronilbesmetting? Had het FAVV de regering, of toch minstens de voogdijministers van Landbouw en Volksgezondheid, eerder dan 23 juli op de hoogte moeten stellen van de besmette eieren? Is het Europese waarschuwingssysteem te laat in werking getreden? En zo ja, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Daar wil de volledige Belgische politiek vandaag een antwoord op.



Voordeel van de twijfel?

Geven de regeringspartijen het FAVV nog het voordeel van de twijfel, dan schiet de oppositie al met scherp: "Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor het FAVV", zegt sp.a-voorzitter John Crombez. "Het Rekenhof gaf eerder dit jaar al aan dat er ingegrepen moest worden. Deze affaire maakt pijnlijk duidelijk dat dat niét gebeurd is."



Hij verwijst naar de ontnuchterende doorlichting die het Rekenhof in maart dit jaar publiceerde. Vooral de manier waarop het FAVV controle door de sector zelf toelaat, kon niet door de beugel. "Veel bedrijven zijn aan controle ontsnapt. Het FAVV past niet stelselmatig alle criteria van de Europese Unie toe om de frequenties te bepalen voor de inspecties", aldus het Rekenhof.



