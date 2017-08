"Gezond genoeg voor gevangenis": parket wil doodrijder Merel opnieuw in cel

BJORN MAECKELBERGH

De moeder van Merel, die tijdens het proces naast Aytekin zat, vond zijn veroordeling tot 5 jaar cel toen al te licht. © Jan Aelberts.

Het gerecht vindt dat de doodrijder van Merel De Prins (12) gezond genoeg is om hem weer op te sluiten in de gevangenis. Volgende woensdag verschijnt Muhammed Aytekin (22) voor de strafuitvoeringsrechtbank omdat het parket van Brussel zijn voorwaardelijke vrijlating wil herroepen. Aytekin kwam vrij door een ernstige oogziekte.

Muhammed Aytekin reed Merel De Prins uit Eppegem, bij Zemst, in oktober 2015 van haar fiets in Vilvoorde. Hij reed veel te snel, zonder rijbewijs en zonder verzekering. Na het ongeval vluchtte hij weg. Voor het 12-jarige meisje kwam alle hulp te laat. De rechter veroordeelde de doodrijder eind januari tot 5 jaar cel, maar Aytekin kwam op 30 maart al in alle stilte vrij om medische redenen. Zijn advocaat schermde toen met een ernstige oogziekte waarvoor Aytekin ingrepen moest ondergaan. Die vrijlating lekte pas anderhalve week geleden uit en zorgde voor veel opschudding. Zelfs minister van Justitie Koen Geens (CD&V) suste de gemoederen door te benadrukken dat het maar een tijdelijke maatregel was.

Dagvaarding

Het parket van Brussel vindt intussen dat Aytekin terug in staat moet zijn om de rest van zijn straf uit te zitten. Het heeft de twintiger uit Schaarbeek volgende week woensdag gedagvaard voor de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel. Dat bevestigt het parket. "Ik heb de indruk dat het parket plooit voor de publieke opinie", zegt Yannick De Vlaemynck, de advocaat van Muhammed Aytekin. "Want zijn medische toestand is nog altijd ernstig en laat een nieuwe opsluiting niet toe. De strafuitvoeringsrechtbank heeft hem destijds terecht vrijgelaten."



