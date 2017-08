Gauwdieven krijgen celstraffen tot twee jaar voor 23 diefstallen

Bewerkt door: ib

De correctionele rechtbank heeft dinsdag een bende gauwdieven veroordeeld, die actief was in het Centraal Station van Antwerpen en omgeving. Zeven leden kregen celstraffen tot twee jaar en boetes tot 1.600 euro. De celstraffen werden voor zes van de zeven beklaagden met uitstel opgelegd. De rechtbank vond 23 van de 25 diefstallen bewezen.

De bende sloeg tussen november 2016 en mei 2017 toe in wisselende samenstelling. De leden hadden verschillende trucjes bedacht om hun buit te vergaren. Zo leidde bijvoorbeeld één van hen het slachtoffer af door op het raampje van de trein te kloppen, zodat zijn kompanen in het rijtuig er snel met zijn bagage vandoor konden gaan. Ze maakten vooral portefeuilles, laptops en fototoestellen buit.



Alle diefstallen in het dossier werden door bewakingscamera's gefilmd, net zoals de verdeling van de buit achteraf. Op basis van de beelden kon de politie zeven leden van de bende identificeren. Het ging om Algerijnen en Palestijnen die illegaal in het land verbleven.



Geld nodig

De meeste beklaagden waren na confrontatie met de beelden tot volledige of gedeeltelijke bekentenissen overgegaan. Ze hadden de diefstallen gepleegd, omdat ze illegaal in het land verbleven en geld nodig hadden om eten, medicatie of drugs te kunnen kopen.



Eén van de beklaagden werd wel voor twee diefstallen vrijgesproken, omdat er een vergissing was gebeurd bij de identificatie. Zes van de beklaagden zaten nog in voorhechtenis toen de zaak behandeld werd. De zevende liet verstek gaan. De rechtbank beval dinsdag zijn onmiddellijke aanhouding.