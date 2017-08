Meisjes helpen bejaarde vrouw met haar boodschappen, maar stelen intussen haar bankkaart

Door: redactie

8/08/17 - 22u00 Bron: ATV

Berchem Enkele senioren zijn vorig weekend in Berchem het slachtoffer geworden van een goed uitgekiende oplichtingstruc. De daders waren twee meisjes die zogezegd hulp aanboden. In werkelijkheid waren ze er enkel op uit om bankkaarten te stelen. Een van de slachtoffers getuigde voor de camera van ATV, anoniem weliswaar uit schrik.

Liliane is moeilijk te been en wandelt met een rollator. In de supermarkt had ze vorige zaterdag het duo al opgemerkt. Toen de vrouw haar appartementsblok wilde binnengaan, stelden de meisjes zich voor als nieuwe buren. Met plezier wilden ze wel even haar boodschappen naar boven helpen dragen.



Liliane had niet het minste kwaad in gedachten. "Wie hier komt wonen, doet zoiets toch niet. Ze spraken perfect Vlaams en boden me zelfs een stukje cake aan. Ik weigerde omdat ik suikerziek ben, maar een van hen bleef aandringen."



Terwijl Liliane opgehouden werd in de keuken graaide het andere meisje in de woonkamer in haar handtas. Toen de vrouw nadien haar portemonnee op orde wilde zetten, merkte ze dat er een bankkaart verdwenen was. "Toen had ik het meteen door, het moesten die meisjes wel geweest zijn."



In minder dan een uur tijd spendeerden de dievegges zo'n 3.000 euro in de Brico, Aldi en Carrefour. Fysieke schade heeft Liliane niet geleden, maar mentaal is ze er kapot van.