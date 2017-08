Zeven gewonden bij appartementsbrand in Antwerpse stationsbuurt

KVE

8/08/17 - 22u09 Bron: Belga

© De Roeck.

In Antwerpen zijn deze avond zeven gewonden gevallen bij een brand in een appartementsgebouw in de Gemeentestraat, nabij het Centraal Station. Dat zegt de brandweer Zone Antwerpen. De twee appartementen op de tweede en derde verdieping zijn onbewoonbaar verklaard. Het incident zorgde ook voor hinder bij het tramverkeer.