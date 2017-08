Door: redactie

8/08/17 - 19u20 Bron: vtmnieuws.be

video

Sean en Kraantje Pappie hebben elkaar op verschillende festivals tegen het lijf gelopen. Tijd dus om de Crane even te volgen vanaf zijn aankomst bij de Lokerse Feesten tot aan zijn optreden in de Elektropedia Room later die avond. Superchille gast die buiten het talent om hitjes te schrijven, ook over een gezonde dosis sarcasme beschikt. Pompeuh!