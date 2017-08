Verkeersborden omgedraaid in Izegemse straten: schepen dient klacht in

Bewerkt door: ADN

8/08/17 - 17u26 Bron: Belga

In de Reperstraat plaatste de verkeersdienst alles weer correct. © Twitter @KurtHimpe.

De verkeersdienst van Izegem moesten deze week al verschillende keren uitrukken om verkeersborden die omgedraaid worden, terug juist te zetten. "Dit wordt echt gevaarlijk", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA), die vandaag officieel een klacht indient bij de politie.

In Izegem werd de laatste tijd vastgesteld dat verkeersborden omgedraaid worden. Het gebeurde al diverse keren in de buurt van een wegversmalling aan een scoutslokaal. Deze week vallen ook andere straten ten prooi aan het gevaarlijk spel. Ook in de Reperstraat en de Meulebeeksestraat werden de voorbije dagen verkeersborden omgedraaid ter hoogte van asverschuivingen.



"Het gaat zeker niet om borden die aangereden zijn, maar wel degelijk om een moedwillige actie of zeer misplaatste grap. In de Emelgemse Stijn Streuvelsstraat werd vandaag vastgesteld dat ook een verbodsbord om de eenrichtingsstraat in te rijden omgedraaid werd", zegt de schepen.