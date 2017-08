Europese drempel fipronil in eieren toch overschreden bij tegenexpertise

TT

Fipronil in eieren Uit een tegenexpertise van een staal bij een van de 86 geblokkeerde bedrijven blijkt dat de Europese drempel voor fipronil wel degelijk overschreden werd, meldt het FAVV. Bij het voedselagentschap zelf is niemand bereikbaar voor extra toelichting. Waarom er zo'n verschil in het resultaat opgedoken is, wordt onderzocht, klinkt het.

© afp. • Europese grenswaarde: 0,72 mg/kg

• Eerste staal getroffen bedrijf: 0,076 mg/kg

• Tegenexpertise getroffen bedrijf: 0,92 mg/kg Het FAVV gaf gisteren voor het eerst cijfers over de graad van besmetting in ons land: in 21 bedrijven was fipronil in zeer lage concentraties van maximaal 0,092 mg/kg vastgesteld, "ruim onder de EU-grenswaarde". Die ligt op 0,72 mg/kg.



Bij een van de bedrijven, dat op 18 juli werd geblokkeerd en waar toen stalen werden genomen, bleek uit het aanvankelijk resultaat van de analyse een aanwezigheid van 0,076 mg/kg fipronil. Maar het bedrijf maakte gebruik van zijn recht op een tegenexpertise en uit de tegenanalyse van het tweede staal bleek een aanwezigheid van 0,92 mg/kg, waarmee de Europese drempel overschreden wordt.



Het FAVV en de betrokken laboratoria voeren momenteel een onderzoek om duidelijkheid te brengen in het verschil tussen de analyseresultaten. De eieren van het bedrijf in kwestie werden op 18 juli geblokkeerd en hebben volgens het FAVV "dus in principe de consument niet bereikt".



Het FAVV verwittigt ook de andere Europese landen via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed).



Oorspronkelijk waren 86 bedrijven gecontroleerd en geblokkeerd (48 legkip en 38 andere), zo bleek uit het overzicht dat FAVV gisteren vrijgaf. Een aantal legbedrijven konden al vrijgegeven worden, omdat geen besmetting kon aangetoond worden.

"Als niemand schade kan vergoeden, dan moet overheid tussenkomen" © belga. Als de schuldigen van het fipronilschandaal de geleden schade niet kunnen vergoeden en ook de verzekeringssector niet kan tussenkomen, dan moet de overheid voor een schadeloosstelling zorgen. Dat zegt Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).



Om hoeveel kippen het gaat en hoe groot de geleden schade intussen is, is niet duidelijk. "Maar de impact zal in de miljoenen euro's lopen", denkt Vandamme. De betrokkken bedrijven mogen geen eieren verkopen en zullen mogelijk hun kippen moeten slachten. "Dan dreigt een aantal weken of zelfs maanden van leegstand."