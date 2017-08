Twee doden bij ongeval met auto die in de Maas reed

SVG

8/08/17 - 16u17 Bron: Belga

De Maas in Hun (Ahnée), de plek waar het ongeval plaatsvond. © Google Maps.

Binnenland Een wagen is vandaag omstreeks 12 uur vanmiddag ter hoogte van Hun (Anhée), in de provincie Namen, in de Maas gereden. De twee inzittenden zijn levenloos uit het water gehaald.