Snelle koerier botst op vuilniswagen en rijdt bestelwagen in de prak

Door: Tim Van Damme

8/08/17 - 16u09

© Tim Van Damme.

Een vlijtige koerier die iets te snel zijn ronde wou afwerken, heeft afgelopen middag zijn zware bestelwagen in de prak gereden. De chauffeur, die voor pakjesdienst GLS enkele leveringen in het Oost-Vlaamse Haaltert en omstreken moest uitvoeren, schatte rond 12.30 uur de smalle straatjes en het natte wegdek verkeerd in.