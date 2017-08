Dronken reizigers geven De Lijn-chauffeur klappen

Patrick Lefelon

8/08/17 - 14u45 Bron: eigen berichtgeving

© belga.

Merksem In Antwerpen werd een buschauffeur van De Lijn belaagd door twee dronken mannen. Dat gebeurde gisteren iets voor 17 uur aan de halte Burgemeester Nolfplein op de Bredabaan.

De chauffeur  van lijn 33 wilde net vertrekken aan de halte toen de mannen arriveerden. Ze stapten achteraan op, waarbij ze de deuren blokkeerden die al dichtgingen. De chauffeur maakte hier een opmerking over, wat de twee niet pikten. De chauffeur, die zich belaagd voelde, remde kort om de mannen hun evenwicht te laten verliezen. Hierdoor escaleerde de zaak en incasseerde de 28-jarige bestuurder enkele rake klappen en schoppen, waarna de mannen van de bus sprongen en wegliepen.

Politie

Via het camerasysteem van De Lijn werden ze rond 17.25 uur opgemerkt op tram 2 in premetrostation Handel. Ze stapten af aan halte Elisabeth van waar de politiecamera's hen verder konden volgen. Een patrouille en een SRT-team pakten de verdachten op in de Sint-Elisabethstraat.



De mannen, beiden uit Antwerpen (35 en 21) en gekend bij de politie voor eerdere feiten, werden voor verder onderzoek meegenomen naar het politiekantoor.