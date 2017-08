Recordaantal veroordelingen voor kinderporno in ons land

KVDS

8/08/17

In ons land zijn het voorbije jaar 71 veroordelingen uitgesproken tegen verspreiders van kinderpornografie, een record in vergelijking met de voorgaande jaren. Dat schrijft de krant De Tijd. De daders riskeren vijf tot vijftien jaar gevangenisstraf. In 2014 waren er 32 veroordelingen, in 2015 waren dat er 64.