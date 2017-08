"Ze was streng, ja. Maar ook rechtvaardig en lief": werkneemster verdedigt uitbaatster omstreden crèche

BJM/VHS/JME

8/08/17 - 05u00

Darline S. eind 2015 met enkele kindjes. Ze kwam toen in het nieuws vanwege een burenruzie: de buren klaagden erover dat de kindjes te veel lawaai maakten. © Florian Van Eenoo Photonews.

Stoute kindjes kregen in crèche Cococinelle in Waregem plakband op hun mond, werden opgesloten in het toilet of werden zélfs gebeten door uitbaatster Darline S. (39). Het parket wil de vrouw voor de rechter wegens mensonterende behandeling en slagen en verwondingen. "Ik vond het niet normaal dat een volwassen vrouw als Darline beet naar een kindje dat een ander kind had gebeten", zegt een ex-medewerkster.

Kinderhotel Cococinelle in Waregem bestaat sinds 2007. Het biedt plaats aan 38 kindjes en is één van de weinige crèches die ook kinderen 's nachts opvangt. Alleen liet Kind & Gezin de kinderopvang gisteren onverwachts sluiten. Voor hoelang is onduidelijk. Dat bevestigt Leen Du Bois van Kind & Gezin: "We wachten het gerechtelijke onderzoek af." Dat staat al ver. Het parket zal de raadkamer volgende maand vragen om uitbaatster Darline S. (39) voor de strafrechter te brengen. "Eind vorige week hebben we voor het eerst de resultaten van de politie kunnen inkijken. We zijn van onze stoel gevallen. We zagen beschuldigingen die absoluut niet kunnen", zegt Du Bois.



Hardhandig eten

Vorig jaar stapten ouders naar de politie omdat hun baby volgens hen slecht behandeld werd door de uitbaatster. Ze zou het kind hardhandig hebben gedwongen te eten. "Op basis van die klacht zijn we beginnen te graven", zegt Tom Janssens van het parket in Kortrijk. "Zo ontdekten we dat er al veel langer klachten waren over die crèche. Een eerste al in 2011. Elk jaar bleven die klachten komen, twintig in totaal. Alleen hebben wij daar nooit iets van geweten." De klagers zouden zich telkens rechtstreeks tot Kind & Gezin hebben gewend. Leen Du Bois bevestigt, maar nuanceert: "Zoals bij elke crèche kregen we ook over het kinderdagverblijf in Waregem wel klachten. Die hebben we allemaal ernstig onderzocht. Alleen: Kind & Gezin heeft geen politiebevoegdheid. Sommige klachten waren ook anoniem. Hoe check je dat dan?"



Lovende ouders

Vorige week werden er nog 18 of 19 kinderen in de crèche opgevangen. Veel van hun ouders blijven lovend over de crèche en de uitbaatster. "Veel is volgens mij uit de context getrokken", zegt een vader. "Bepaalde kinderen staken altijd allerlei spullen in hun mond. Darline heeft toen zelf gevraagd aan die ouders of ze hun kinderen een stuk zeep mocht geven. Door de slechte smaak zouden de kinderen dat snel afleren." Andere ouders zeggen dat ze nog geen nieuwe opvang zochten. "Hopelijk kan Darline snel terug aan de slag. Want wij zijn heel tevreden." Ze spreken over een heel bekwame kinderverzorgster. "Darline was streng, ja. Maar ook heel rechtvaardig en lief."



Ook een werkneemster neemt het onomwonden op voor de uitbaatster. "Kinderen moeten leren wat mag en wat niet mag. Zij heeft een sterke persoonlijkheid, maar runt het kinderhotel op een heel goeie manier. Dit is het resultaat van een haatcampagne van een ex-werkneemster."



De uitbaatster van het kinderhotel heeft bezwaar ingediend tegen de beslissing van Kind & Gezin om haar vergunning in te trekken tot eind september.



