"Wondermiddel, maar niemand mocht weten wat erin zat": hoe Nederlanders kippenkwekers erin luisden

KRISTOF AERTS

8/08/17 - 05u00

Mathijs IJ. (foto) en z'n kompaan waren graag gezien en sponsorden lokale evenementen, nu zijn ze van de aardbol verdwenen. © rv.

Al 100.000 eieren heeft hij al moeten weggooien, en daar komen er vanaf volgende week elke dag 35.000 bij. Ron Schalk, eigenaar van kippenbedrijf 't Kakelhof in Hoogstraten, is één van de Belgen die erin geluisd werd door de Nederlandse sjoemelaars Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24). Zij gingen van deur tot deur om pluimveehouders hun 'Chickfriend' aan te smeren - hét wondermiddel tegen bloedluis.

In de stallen wordt het product verneveld. De Nederlanders voegden er menthol en eucalyptus aan toe, zodat het lekker zou ruiken. © Photo News.

De zaak van Martin van de B. en Mathijs IJ. boomde, want elke kippenkweker kan bloedluizen missen als de pest. De mijten kruipen 's nachts uit hoeken en kieren om bloed te zuigen bij de kippen. Gevolg: de kippen leggen niet meer en als het probleem echt aansleept, worden de beesten helemaal verzwakt. Al jaren zoekt de sector naar een ideale oplossing, maar zelfs de beste middeltjes helpen maar een maand of drie. Het nieuwe spul van Chickfriend garandeerde minstens een half jaar tot wel acht maanden succes. De twee schuimden elk pluimveebedrijf af om hun product te verkopen en ze hielden verkoopspraatjes op beurzen en evenementen. In Nederland, maar ook in ons land.



Ook Ron Schalk behandelde een van zijn stallen met het product. "Eindelijk iets wat goed werkt", dacht de Vlaamse kippenboer. "Nu weten we hoe dat komt: ze mengden dat giftige goedje erdoorheen."



