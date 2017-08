Door: redactie

In het Groot Schietveld in Brecht zitten zes slangenarenden. Die vogel komt normaal voor in het zuiden van Europa en in centraal-Azië. De laatste jaren duiken er af en toe wel eens op in onze contreien. Maar zés in een keer, dat hebben vogelspotters nog nooit gezien.