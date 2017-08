Twee minderjarigen ontsnapt uit gesloten jeugdinstelling

Andreas De Prycker, RDK

Everberg Twee minderjarigen van 16 en 17 jaar zijn gisteren ontsnapt uit de gesloten instelling van Everberg. Na een klopjacht van 2,5 uur met een helikopter van de federale politie en een politiehond kon de 17-jarige enkele kilometers verderop gevat worden. Hij heeft meerdere diefstallen op zijn kerfstok.



De 16-jarige was gisteravond nog spoorloos. Voor hem is het niet de eerste keer dat hij de benen neemt: vorig jaar was hij ook al vier dagen op de loop. De tiener staat bekend voor drugs, diefstallen en verkeersinbreuken. Hoe het duo kon ontsnappen, was gisteravond nog niet duidelijk.