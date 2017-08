Hoogbejaarde vrouw verdwenen uit Brussels rusthuis

Bewerkt door: HA

Deze voormiddag is een 78-jarige vrouw verdwenen uit een rusthuis in Sint-Lambrechts-Woluwe. Nicole Quintard verliet rond 11.10 uur te voet het rusthuis 'Eden' in de Tomberg in de Brusselse gemeente. Sindsdien ontbreekt van de hoogbejaarde vrouw ieder spoor.