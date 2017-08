Schauvliege: "Wie schade heeft veroorzaakt, moet ervoor opdraaien"

Bewerkt door: LB

Fipronilcrisis De omvang van de schade door de fipronil-besmetting in eieren is op dit moment nog niet duidelijk. De komende dagen zit de sector samen om de zaak en de kwestie van een schadevergoeding te bekijken. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege stelt alvast duidelijk dat het verantwoordelijke bedrijf ervoor moet opdraaien. Een compensatie door de overheid, wijst de minister maandag af. "Indien landbouwmiddelen moeten worden vrijgemaakt, worden boeren dubbel gestraft, want dan moet er worden bespaard op andere steunuitgaven. Ik ben daar dus geen voorstander van", klinkt het. "Wie deze schade heeft veroorzaakt, moet er maar voor opdraaien." TestAankoop eist de publicatie van de lotnummers van besmette eieren.

De zaak draait alvast rond Chickfriend, het Nederlandse bedrijf dat het product met fipronil heeft ingekocht om bloedluizen te bestrijden, en zijn Belgische leverancier Poultry-Vision.



Eieren vernietigen of verkopen?

Wat de omvang van de schade is, hangt af van de resultaten van het onderzoek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en hoeveel bedrijven geblokkeerd blijven. Die resultaten worden vannamiddag bekendgemaakt, er is momenteel sprake van 57 verdachte bedrijven.



De Boerenbond verwacht meer duidelijkheid in de loop van de komende dagen. "Ondertussen gaan we de komende dagen binnen de sector samenzitten om schadevergoeding te bekijken", aldus woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe. In functie van de resultaten van het FAVV gaan we zien of en wat de schade is, en hoe die verhaald kan worden." De overheden zijn nu in de eerste plaats met de volksgezondheid bezig, overleg rond de schade kan later volgen, klinkt het.



De omvang van die schade hangt ook af van wat er met de eieren gebeurt van de geblokkeerde bedrijven, legt de woordvoerster uit. Die eieren worden gestockeerd bij de kweker, maar indien ze volgens het onderzoek goed zijn voor consumptie, kan de boer ze later alsnog verkopen. In het andere geval worden ze vernietigd. Lees ook Ook in Duitsland gerechtelijk onderzoek naar besmette eieren

