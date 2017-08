Treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen kan weer over twee van de vier sporen

Bewerkt door: HA

7/08/17 - 13u35 Bron: Belga

© Reporters / QUINET.

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen kan weer op twee van de vier sporen rijden. Dat melden NMBS en Infrabel. Het treinverkeer tussen Kontich en Mechelen was vanmiddag onderbroken door een persoonsongeval tussen de stations van Kontich en Hove.

Iets na 13 uur zijn twee van de vier sporen weer beschikbaar, en kan het treinverkeer op lijn 27 weer normaal rijden. Reizigers moeten wel nog rekening houden met gevolgvertragingen tussen de stations Brussel-Zuid en Antwerpen-Centraal.



De trein vanuit Breda die betrokken was bij het ongeval, staat nog met een rijtuig aan het perron van Hove, aldus Bart Crols van de NMBS. "We bekijken hoe we die rezigers zo snel mogelijk evacueren", klinkt het.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.