FAVV wist al sinds juni van besmetting met fipronil, minister Ducarme vraagt "gedetailleerd rapport"

Het gerechtelijk onderzoek naar de besmetting van duizenden eieren met het insecticide fipronil is "geen argument", zei de nieuwe federale minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) maandagochtend, tijdens Matin Première op de Franstalige zender RTBF. "De consumentenbescherming moet voorrang krijgen. Het verslag dat ik aan het FAVV heb gevraagd zal duidelijk maken wat het parket gevraagd heeft", zei hij.

Gevraagd naar de stilte van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat al sinds juni op de hoogte was van een besmetting, herinnerde Ducarme eraan dat hij een "gedetailleerd" rapport gevraagd heeft over wat het agentschap sinds het begin van de affaire allemaal heeft ondernomen. Dat rapport moet "snel" overhandigd worden, en zal vervolgens overgemaakt worden aan de verschillende relevante commissies in de Kamer, aldus de minister.



Eventueel zal er een parlementaire vergadering plaatsvinden als het rapport overhandigd is, zei hij. De voorzitter van de commissie Economische Zaken en Landbouw, Jean-Marc Delizée, had zondag geopperd om die vergadering dinsdag te houden.



Begin juni werd het insecticide fipronil, dat verboden is in de voedselketen, door het FAVV aangetroffen in een staal van eieren, bevestigde de minister van Landbouw ook. De concentratie van de stof was nog steeds onder de EU-drempelwaarden, zei hij. Vervolgens werden testen gevraagd aan een Nederlands laboratorium, omdat ons land onvoldoende kennis had om dit te doen. "Ik heb gevraagd dat de testen op fipronil in België kunnen gebeuren", zei Ducarme daarover.



Maandagvoormiddag zal hij de verantwoordelijken van het FAVV ontmoeten, over wie hij het voogdijschap heeft.