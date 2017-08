Elke dag 2 mensen op spoed na aanrijding door gocart

TVA/BBO/GUS/MMB

Bijna elke dag belanden in Oostende twee mensen op de spoed na een aanrijding met een gocart. Provinciegouverneur Carl Decaluwé is daarom voorstander van een eenduidig, algemeen reglement voor het gebruik van gocarts op de dijk. Nu hanteert elke kustgemeente nog andere regels over gocarts op de dijk: in Blankenberge zijn ze bijvoorbeeld verboden, in andere badplaatsen zoals Oostende en Knokke-Heist worden ze gedoogd.