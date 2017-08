Geen controle op giftig middel in eieren

LIEVE VAN BASTELAERE

7/08/17 - 05u00

Het voedselagentschap FAVV controleerde onze eieren tot nu toe niet op het giftige bestrijdingsmiddel fipronil. Daardoor wordt er mogelijk al mee gesjoemeld sinds 2014. Het gerecht is een onderzoek gestart.

Het was niet het voedselagentschap dat op 2 juni voor het eerst aan de alarmbel trok, maar wel een eierbedrijf uit Sint-Niklaas. Dat had het verboden insecticide fipronil aangetroffen in een lading eieren en lichtte daarop het parket én het voedselagentschap FAVV in. Dat het FAVV niet op de hoogte was van de besmetting, is logisch: onze eieren worden immers niet gecontroleerd op de aanwezigheid van dat product. Het is niet opgenomen in de standaardcontroles, die wel degelijk regelmatig gebeuren. De reden: fipronil is een illegaal bestrijdingsmiddel en dus ging het FAVV ervan uit dat het niet gebruikt werd. Het was bovendien nooit eerder in eieren aangetroffen.



Nu het schandaal is losgebarsten, wordt de aanpak wellicht bijgestuurd. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) wil dat ons land voortaan ook tests op de aanwezigheid van fipronil in eieren kan uitvoeren. Op dit moment kan dat enkel in een labo in Nederland. Volgens het FAVV zullen de erkende laboratoria vanaf deze week in staat zijn om de analyses in België uit te voeren. Er wordt ook bekeken of het aangewezen is om eieren in de toekomst standaard te testen op de aanwezigheid van fipronil.



