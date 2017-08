Leuvens eet- en drinkfestijn Hapje-Tapje telt 62.000 bezoekers

Bewerkt door: ib

7/08/17 - 00u45 Bron: Belga

Hapje Tapje lokt elk jaar een massa volk. © Vertommen.

Hapje-Tapje, het jaarlijkse culinaire evenement op de eerste zondag van augustus in Leuven, heeft gisteren volgens de organisatoren een recordaantal van 62.000 bezoekers naar de universiteitsstad gelokt. Hapje-Tapje biedt langs een culinair parcours een staalkaart van het rijke aanbod aan Leuvense restaurants met stands waar men kleine hapjes kan proeven, terwijl op de Oude Markt een biermarkt plaatsvindt.

De uitbreiding van het culinaire parcours met de beneden-Tiensestraat, waardoor een aantal nieuwe zaken konden deelnemen, viel duidelijk in de smaak van het publiek.



Grand Place Gourmande

Veel bijval was er ook voor de negen Leuvense klassezaken op de Grote Markt, die voor een dag werd omgedoopt tot Grand Place Gourmande. Onder één dak - the Perfect Sky - serveerden de restaurants topgerechten. Net als vorig jaar waren deze zaken in de vooravond al uitverkocht.



Op de Oude Markt werd naast de biermarkt ook de traditionele barmannenrace georganiseerd, die wederom gewonnen werd door Kristof 'Dike' Van Camp van café Villa Artois.