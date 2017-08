600 treinreizigers uren vast na persoonsongeval in Jabbeke

Door: Jelle Houwen

6/08/17 - 20u36 Bron: Eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

Het treinverkeer tussen Oostende en Brugge is vanavond rond 22.30 uur hernomen nadat het onderbroken was na een persoonsongeval in Jabbeke omstreeks 19.45 uur. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. "Treinen kunnen terug over een spoor rijden en binnenkort ook over het tweede spoor", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. De laatste treinen van vanavond zullen dus kunnen rijden en voor de ochtendspits morgen is er geen probleem.