6/08/17

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, stevent af op een recordaantal interventies. Dat komt natuurlijk door de verhoogde terreurdreiging: gemiddeld moeten de ontmijners nu vier keer per week een bompakket ontmantelen. Drie jaar geleden was dat nog maar twee keer per week. Meestal gaat het om valse meldingen, het is onduidelijk wie die uiteindelijk moet betalen.