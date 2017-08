Door: redactie

6/08/17 - 13u35

Wat moet de Belgische staat met een luxehotel in Slovakije? Sinds de veroordeling van de clan rond de Limburgse familie Aquino komt het Kontakt Wellness Hotel hoogstwaarschijnlijk in handen van de overheid. Het is deze zomer verbeurd verklaard door het hof van beroep in Antwerpen, samen met miljoenen euro's aan drugsgeld. De advocaten van de Aquino's leggen zich voorlopig niet neer bij de veroordeling en zijn naar het Hof van Cassatie getrokken.