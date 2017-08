"Zuhal Demir wil scoren bij traditionele achterban van N-VA door Turkse nationaliteit op te geven"

Door: redactie

6/08/17 - 10u06 Bron: Belga

CD&V'er Veli Yüksel heeft ook de dubbele nationaliteit, maar denkt er niet aan om die op te geven. © rv.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft de procedure in gang gezet om afstand te doen van haar Turkse nationaliteit. Dat liet ze in een interview met De Morgen weten. Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) en ex-sp.a'er Ahmet Koç, twee andere Turks-Belgische politici, zien daarin alleen maar electorale motieven, zo lieten ze respectievelijk weten aan VTM Nieuws en Het Nieuwsblad.

"Ik herken me niet meer in het land waarin mijn ouders zijn opgegroeid", zegt Demir. "De kloof is te groot geworden. De groeiende invloed van de islam, de positie van de vrouw, de democratie en de minderheden: het gaat allemaal de verkeerde kant op." Demir kreeg de Turkse nationaliteit omdat iedereen met een Turkse moeder en/of vader die automatisch toegekend krijgt.



Politiek manoeuvre

De beslissing van de politica valt niet in goede aarde bij haar Turks-Belgische collega's. "Zuhal Demir doet dit om electorale redenen. Zo wil ze scoren bij de traditionele achterban van N-VA", zo reageerde Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) bij VTM Nieuws. "Demir kan misschien beter in Turkije aan politiek gaan doen, om daar zaken te veranderen. Nu profileert ze zich op de kap van de gemeenschap waar ze vandaan komt."



Ook politicus Ahmet Koç, ex-sp.a, ziet een politiek manoeuvre. "Ze gaat mee in het rechtse discours tegen die dubbele nationaliteit", zegt hij in Het Nieuwblad. Haar partij N-VA heeft al verschillende keren geprobeerd om de dubbele nationaliteit af te schaffen. "Ik geloof dan ook niets van de redenen die ze opgeeft, ze richt zich gewoon op de onderbuik van rechtse en extreemrechtse kiezers."



Net als Yüksel denkt Koç er niet aan om zijn Turkse nationaliteit te laten varen.