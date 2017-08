Enorm veel schade: bestuurder knalt in woning in Denderleeuw

Door: Tim Van Damme

6/08/17 - 08u06

© Tim Van Damme.

video Afgelopen nacht is een auto in een woning gereden in het Oost-Vlaamse Denderleeuw. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel enorm veel schade aan de woning. De vrijwillige brandweer van Denderleeuw had meerdere uren nodig om het puin te ruimen en de woning te stutten.