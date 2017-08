Celstraf dreigt voor Belgische vader en twee zonen die vastzitten in Marokko

Door: redactie

5/08/17 - 23u09 Bron: Sudinfo, RTL

Vader Timmermans en zijn zonen Nicolas en Corentin in de hotelkamer in Agadir, Marokko. Ze kunnen niet naar huis terugkeren uit vakantie. © RV.

De advocate van de vader en zijn twee zonen uit Binche die in Marokko vastzitten, had gisteren slecht nieuws voor hen. Ondanks vele beloften dat de familie Timmermans naar huis zou mogen gaan, zou de procureur gezegd hebben dat ze mogelijk de gevangenis in moeten, dat meldt Sudinfo.be. Het trio zit in de badstad Agadir vast omdat ze volgens de Marokkaanse ordediensten een animator van het hotel klappen hebben gegeven.