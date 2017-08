Door: redactie

De verkoop van buxusplanten is helemaal ingestort. Plantencentra bieden ze zelfs niet meer aan of verkopen er tegenwoordig nog maar half zoveel van als vroeger. De buxus werd lang beschouwd als een van de sterkste planten, maar de buxusmot heeft daar verandering in gebracht. Die is intussen overal in Vlaanderen verspreid. De rupsen van die mot vreten alle buxussen kaal.