Toxicoloog Tytgat roept op resultaten bekend te maken, Voedselagentschap weigert

Fipronil in eieren Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) roept het Voedselagentschap (FAVV) op om de resultaten van de staalnamen in de fipronilcrisis publiek te maken. Dat zegt hij aan VTM Nieuws. Bij het FAVV beroepen ze zich echter op het geheim van het onderzoek. "Maar men kan toch de waarden publiceren zonder te vermelden om welke bedrijven het gaat? ", reageert Tytgat bij Belga.

© epa. Al de hele week zegt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat de concentraties fipronil in besmette eieren de alarmgrens niet bereiken, maar cijfers geeft het Voedselagentschap niet. Dat had Tytgat graag anders gezien. "Ik denk dat het geen kwaad kan om opener te zijn. Het zou jammer zijn dat door te weinig informatie het gevoel ontstaat dat er iets achtergehouden wordt", zegt hij.



Tytgat: "Ik zou als toxicoloog geruster zijn als ik die concentraties effectief mag zien. Ik weet wat de acute referentiedosissen zijn: hoeveel mag een persoon maximaal binnenkrijgen om niet ziek te worden. Als het FAVV die waarden van alle loten zou geven, zou ik de boodschap kunnen geven om het Voedselagentschap te geloven, of niet."

"Geheim van het onderzoek" © anp. Het FAVV benadrukt dat het zo helder mogelijk communiceert, "maar we zijn beperkt door het gerechtelijk onderzoek". "We zijn constant in overleg met de onderzoeksrechter", zegt woordvoerster Katrien Stragier. "Het onderzoek naar de oorzaak is volop aan de gang en we willen dat niet in het gedrang brengen. Als we nieuwe informatie kunnen vrijgeven, dan zullen we dat doen."



Maar volgens Tytgat zou men bijvoorbeeld de waarden op zich kunnen publiceren, zonder verwijzing naar achterliggende bedrijven of invoerders, om zo het onderzoek niet te schaden. "Op die manier zouden we toch al kunnen inschatten hoe hoog de concentraties zijn en hoe ver ze onder de drempelwaarde zitten", legt Tytgat nog uit.

"Stop politieke spelletjes" Jan Tytgat in 2013. © belga. Regeringspartij CD&V vindt ondertussen dat er geen nood is aan "politieke spelletjes op de kap van het Voedselagentschap". Vlaams parlementslid Bart Dochy roept op "vertrouwen" te hebben in het FAVV.



Oppositiepartijen Groen en sp.a vinden dat er dringend meer duidelijkheid moet komen over de impact van de mogelijk met fipronil besmette eieren in ons land. Sp.a-voorzitter John Crombez nam gisteren in Terzake de communicatie van de regering en het FAVV op de korrel.



"Men zei dat er niets aan de hand is in België, maar de eieren worden wel uit de rekken gehaald bij de supermarkten. Er is echt duidelijkheid en communicatie nodig vanuit de regering en het Voedselagentschap", aldus Crombez. De sp.a-voorzitter verwees naar de dioxinecrisis uit 1999. "Dat begon ook met de boodschap dat er niets aan de hand was en dat men niets kon zeggen."