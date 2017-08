Lichaam opgevist aan Antwerps MAS-museum: geen kwaad opzet

Sander Bral

5/08/17

Antwerpen Deze ochtend is er een levenloos lichaam aangetroffen in een van de dokken aan de Godefriduskaai bij het Museum Aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. De identiteit van de man is nog onbekend. Er zijn geen aanwijzingen dat er kwaad opgezet mee gemoeid was. Dat zegt de lokale politie.

"Iets na acht uur kregen we een oproep dat er een lichaam dreef in het Willemdok aan het MAS", weet Sven Lommaert van de lokale politie Antwerpen. "De man is overleden maar er kon nog geen identiteit bevestigd worden. Over de omstandigheden van het overlijden is ook nog niets bekend."



De wetsdokter is momenteel ter plaatse. Het zou om een oudere man gaan.



Volgens de politie hadden enkele getuigen in de loop van de nacht een plons gehoord in de buurt. Mogelijk belandde de man toen in het water maar over de omstandigheden is niets bekend.