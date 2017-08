Piepjonge advocate verdedigt viervoudige moordenaar: "Ik wil me absoluut bewijzen"

Bjorn Maeckelbergh

5/08/17

© Jan Aelberts.

Niet zo lang geleden verdedigde ze nog een lamme goedzak die gestolen vis uitdeelde aan daklozen. Ze haalde ook al eens de krant met een surfer die terechtstond omdat hij op zee geen vuurpijlen bij zich had. Maar met de bodybuilder die vier moorden bekende, heeft advocate Amélie Van Belleghem (27) een ander kaliber cliënt vast. "Ik speel piano om alles los te laten."

Al in de kleuterklas schreef Amélie Van Belleghem in vriendenboekjes dat ze advocate wilde worden. Bijna vijf jaar geleden was het zover. "Ik heb eigenlijk nooit over een andere job nagedacht", zegt de Brugse. Ze heeft het van geen vreemden. Ook haar vader Reginald is advocaat, net als haar oom. En haar broer en nicht zijn advocaten in wording. "Er was nochtans nooit druk om voor dit beroep te kiezen. Integendeel. Sommige familieleden zouden eenbeetje mínder advocaten praat aantafel zelfs leuker vinden (lacht)."



Televisiekijkend Vlaanderen leerde meester Van Belleghem afgelopen maandag kennen. In de rechtbank van Brugge vertelde ze voor een leger nieuwscamera's dat bodybuilder Alexander Dean (24) spontaan de moorden op Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gerry Cappon (70) en Marie-José Vanleene (65) had bekend. Terwijl ze van de ene lens in de andere keek, zei ze ook dat haar cliënt spijt had van die drie moorden. Verder verduidelijkte ze dat Dean toegeeft eveneens amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39) uit Sint-Amandsberg te hebben gedood. Tot slot zei ze dat die moord iets te maken had met Maïlys. En weg was ze.