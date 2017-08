Maffe Rus beklimt toren, zonder kabels

Door: redactie

De politie in Mexico City heeft donderdag een man opgepakt die een levensgevaarlijke stunt uithaalde. Zonder beveiliging probeerde hij de Nestlé-toren te beklimmen. Het gaat om een Rus. Omstanders konden zijn maffe actie filmen. Op sociale media in Mexico werd de man al snel de 'Spiderman van Mexico City' genoemd, maar de politie kon er niet mee lachen. Ze pakten de man op en brachten hem met de helikopter naar het Nationaal Instituut voor Migratie. Daar moet een rechter beslissen over wat er met hem moet gebeuren.