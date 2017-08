Uitkering aanvragen hoeft niet meer

Dieter Dujardin

5/08/17 - 04u29

© thinkstock.

De regering-Michel automatiseert de toekenning van tal van sociale rechten. Al wie ervoor in aanmerking komt, zal er geen aanvraag meer voor hoeven te doen. Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de overheid namelijk perfect in staat om zelf te zien wie vanwege zijn inkomen, statuut of toestand in aanmerking komt voor bepaalde rechten.