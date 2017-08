Zoon (23) doodt moeder en vlucht met haar de grens over

Hans Verbeke

5/08/17 - 00u36

De verdachte, een 23-jarige jongeman uit Menen, vermoordde zijn moeder, een 50-jarige thuisverpleegster. © rv.

In Menen is vrijdag kort na de middag een geval van intrafamiliaal geweld zwaar uit de hand gelopen. In een rustige woonwijk ontstond tumult in een nette woning. De situatie escaleerde zodanig dat een jongeman van 23 zijn moeder om het leven bracht. Na de feiten laadde hij het lichaam van de vrouw in haar wagen en ging er met het voertuig vandoor.