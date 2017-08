Onwel geworden twintiger op tram pas na zeven uur opgemerkt in Antwerpen

Bewerkt door: ADN

In Antwerpen is gisteren ter hoogte van de Franklin Rooseveltplaats een 27-jarige man gereanimeerd moeten worden nadat hij onwel was geworden op een tram. Dat meldt de lokale politie vandaag. De man zat op dat moment al meer dan zeven uur op een van de achterste stoelen van de tram. Allicht merkte niemand iets op omdat hij in een diepe slaap verzonken leek. De onfortuinlijke man werd in levensgevaar naar het Middelheimziekenuis afgevoerd.