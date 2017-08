Meer branden door gebrek aan rookmelders

Door: redactie

De twintig Vlaamse brandweerzones gaan samenwerken om het hoge aantal dodelijke woningbranden te doen dalen. Dit jaar vielen er in ons land al 32 doden bij woningbranden, in Nederland maar veertien. De vermoedelijke oorzaak: een gebrek aan rookmelders. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

"Rookmelder neemt functie neus over"

Rookmelders zijn bij brand je beste vriend. Maar waarom is dat? Is het ruiken of het horen van een brand niet genoeg? "'s Nachts schakelt je neus zichzelf uit en neemt je rookmelder die functie over", vertelt brandexpert Tim Renders van de brandweer van Leuven en bevestigt medisch coördinator Johan Verbraecken van het slaapcentrum van het UZA.