Geert Bourgeois incasseert pensioen van 919 euro

Door: redactie

4/08/17 - 11u56

© belga.

Naast zijn wedde als Vlaams minister-president, ontvangt Geert Bourgeois (N-VA) ook een pensioen van 919 euro. Dat blijkt uit documenten die het Vlaams Belang opvroeg. Bourgeois heeft recht op dat pensioen, omdat hij twaalf jaar schepen was in Izegem. "Doet niet ter zake", vindt het VB.

Een politieke wedde combineren met een politiek pensioen: wettelijk mag het, maar is het ook ethisch te verantwoorden? Oppositiepartij Vlaams Belang vindt van niet. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin vroeg in Izegem documenten op waaruit blijkt dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois naast zijn wedde van 253.000 euro ook een schepenpensioen van 919 euro bruto incasseert.



Netto houdt hij daarvan 689 euro per maand over. Bourgeois vroeg dat pensioen vorig jaar aan, toen hij 65 werd. Het argument dat er wettelijk geen fouten zijn gemaakt, is volgens VB irrelevant. "Net zoals Yvan Mayeur strikt wettelijk geen overtredingen beging bij Samusocial, maakt Bourgeois er ook geen. Maar op moreel vlak is dit beneden alle peil. Hij had op z'n minst het einde van zijn loopbaan moeten afwachten."



Opmerkelijk is dat de wetgeving het cumuleren van een lokaal pensioen met een lokaal mandaat verbiedt, maar voor de combinatie met een wedde op een ander bestuursniveau is er geen probleem. "Logisch", klinkt het op het kabinet-Bourgeois. "Want het zijn andere jobs. Een leerkracht kan ook perfect zijn pensioen krijgen en nog aan de slag zijn als pakweg advocaat. Hier gelden dezelfde regels. De minister-president doet niets fouts of onethisch. Het is jammer dat iedere vergoeding van een politicus door de oppositie verdacht wordt gemaakt." In 2013 werd de pensioenregeling voor lokale mandatarissen overigens al verstrengd.