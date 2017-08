Hepatitis A in opmars in Vlaanderen

Bewerkt door: ADN

De besmettelijke infectieziekte hepatitis A rukt op in Vlaanderen. Op dit ogenblik zijn al 230 gevallen gemeld bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat zijn er twee keer zoveel als in de voorbije twee jaar samen, meldt VRT Nieuws vandaag. De uitbraak van de ziekte doet zich vooral voor bij homomannen. Sensoa raadt naasten en familieleden van mannen die besmet zijn aan zich te vaccineren.

"We stellen inderdaad sinds begin dit jaar een uitbraak vast van deze leverinfectieziekte", zegt dokter Dirk Wildemeersch van het Agentschap.



Vooral homomannen worden getroffen door de ziekte. "Zij lopen door de aard van hun seksuele contacten meer risico om besmet te geraken, want hepatitis A is een ziekte die overgedragen wordt door kleine deeltjes stoelgang die in de mond terechtkomen en die langs die kant een besmetting gaan veroorzaken."



Ook in andere landen neemt het aantal gevallen toe. "Binnen de homogemeenschap zijn er uiteraard ook heel wat internationale contacten, ook met de gayprides en dergelijke, en dus is verspreiding over de landsgrenzen heen heel normaal", besluit Wildemeersch.



Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa zegt aan Belga dat ze op de hoogte is van de problematiek. "Het is een zeer besmettelijke ziekte, die goed gedijt waar veel mensen samen zijn. Het volstaat dat je met je handen in contact komt met sporen van uitwerpselen en vervolgens aan je mond komt, om ze op te lopen", zegt Boris Cruyssaert van de organisatie.



Die heeft dan ook de Vlaamse homomannen geïnformeerd over de opmars van de ziekte. Bij evenementen zoals een Pride wordt er nog eens extra op gewezen, zegt Cruyssaert. "We informeren en raden aan er een goede handhygiëne op na te houden."



Daarnaast raadt Sensoa ook aan aan naasten en familielden van mensen die hepatitis A hebben, om zich te laten onderzoeken of ze de ziekte niet zelf hebben opgelopen en zich te laten vaccineren.