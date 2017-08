Burgemeester Koksijde is bouwpromotor van drie complexen voor senioren in eigen dorp: "Niet illegaal, wel bedenkelijk"

SVEN SPOORMAKERS

4/08/17 - 04u01

Mag Marc Vanden Bussche in Koksijde tegelijk burgemeester en bouwpromotor zijn? Hij is met zijn privé-onderneming Domus Marcus betrokken bij de bouw van drie complexen voor senioren, goed voor in totaal 339 assistentie-woningen. "We moeten daar niet flauw over doen: hij hééft voorkennis, en gebruikt die voor zijn privéprojecten."

De vastgoedmaatschappij Domus Marcus, waarvan burgemeester Marc Vanden Bussche voor de helft eigenaar is, bouwde begin dit jaar 99 assistentiewoningen - appartementen met zorg aan huis voor senioren - op het terrein van Villa La Vigie, die zelf omgebouwd werd tot gemeenschapscentrum van het complex. Daarnaast zijn er nog twee projecten voor gelijkaardige seniorenhuisvesting in aanbouw: Beukenhof en Zuiderduin, op het domein van Home Mathilde Schroyens.



Volgens nieuwssite Apache is de eventuele aankoop van het terrein destijds door de gemeente Koksijde besproken, maar afgewezen door het gemeentebestuur. Blijkbaar is het nu toch de privéfirma van Vanden Bussche die het terrein verkavelt, wat ernstige vragen doet rijzen over de belangenvermenging van Vanden Bussche. "Het gebeurt toch heel dikwijls dat burgemeesters of schepenen investeren binnen hun eigen gemeente? Als er wordt gesproken over bouwvergunningen, beslis ik daar niet over mee", reageert burgemeester Vanden Bussche.



"Strikt juridisch gaat de burgemeester van Koksijde niet in de fout, maar politiek-deontologisch kunnen daar toch ernstige vragen bij gesteld worden", meent professor gemeenterecht Johan Ackaert.