Toon Verheijen

3/08/17 - 21u02 Bron: Eigen berichtgeving

De vlammen slaan uit de flat van het jonge koppel in de Sint-Paulusstraat in Mol. Ook de andere appartementen moesten worden ontruimd. © Toon Verheijen.

mol

Brandweer en politie zijn opgeroepen voor een uitslaande brand in de Sint-Paulusstraat in Mol. Een appartement op de tweede verdieping is volledig uitgebrand. De bewoners, een jong koppel met een baby, zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak zou een omgevallen kaars zijn. De andere appartementen zijn ook ontruimd.