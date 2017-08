Door: redactie

3/08/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Vluchtelingen die in het Maximiliaanpark in Brussel verblijven, klagen over het gedrag van politiemensen die hen "brutaal en met harde hand" komen ondervragen, maar hen soms ook afpersen. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. "Wij hebben geen kennis van dergelijke feiten", klinkt het bij de politie van Brussel-Elsene. "Maar op basis van de berichten in de media hebben wij een dossier opgestart."