Vluchtelingen in Brussels park klagen over "afpersing" politie: "Brutaal en met de harde hand"

Bewerkt door: AJA

3/08/17 - 14u36 Bron: Belga

© photo news.

Vluchtelingen die in het Maximiliaanpark in Brussel verblijven klagen over het gedrag van politiemensen die hen "brutaal en met harde hand" komen ondervragen, maar hen soms ook "afpersen". Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. Een gerechtelijk onderzoek is ingesteld.

© photo news. "Het gaat niet om systematische hardhandige ondervragingen, maar het gebeurt wel vaker dat de politiemensen hard tegen de slaapzakken trappen om ze te wekken, en soms slaan ze ook met een matrak op het hoofd of op de rug van de slapende vluchtelingen", zegt Françoise Romnée, vrijwilligster bij 'Solidariteit met de vluchtelingen van het Noordstation', de organisatie die de beschuldigingen ondersteunt.



Ook zou er sprake zijn van diefstal van geld en mobiele telefoons ."Eén klacht gaat over de diefstal van 450 euro, en er zijn de laatste weken zeker vier getuigenissen binnengekomen van dergelijke feiten." Lees ook Maximiliaanpark loopt weer vol, maar niemand wil asiel aanvragen