Een op de tien hardrijders is buitenlander

3/08/17

video In 2016 zijn 281.320 bestuurders met een buitenlandse nummerplaat op onze wegen geflitst. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Een op de tien betrapte hardrijders is buitenlander. Omdat er geen cijfers bestaan van het aandeel buitenlandse bestuurders op Belgische wegen, is het onduidelijk of zij oververtegenwoordigd zijn.