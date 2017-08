Jaloerse man trekt met bende naar huis ex en steekt nieuwe vriend meerdere keren neer

Freya De Coster

3/08/17 - 12u01 Bron: Eigen berichtgeving

© thinkstock.

Anderlecht Er heeft zich afgelopen nacht een passionele moordpoging voorgedaan in Anderlecht. Een jaloerse man trommelde zes vrienden op en trok naar het huis van zijn ex, waar hij de nieuwe vriend (20) van de vrouw te lijf ging met een mes. Die laatste raakte zwaargewond.

W.Z.M. en zijn vrienden sleurden de nieuwe vriend (M.S.) eerst naar buiten de straat op om hem af te tuigen. Even later stak W.Z.M. de jongeman verscheidene keren met een mes in de buik. De jonge vrouw belde onmiddellijk de politie en de hulpdiensten, maar de knokploeg was er bij hun aankomst al vandoor. De neergestoken twintiger werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd. Hij was zwaargewond, maar zijn toestand is intussen stabiel.