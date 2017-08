E17 volledig versperd door gekantelde vrachtwagen in Nazareth

Door: Jürgen Eeckhout

3/08/17

© Jürgen Eeckhout.

De E17 is in Nazareth in de richting van Kortrijk net voor het parkeerterrein volledig versperd door een verkeersongeval. Een vrachtwagen begon er te slippen en belandde op zijn zijkant.

Op de koop toe verloor die ook nog eens een deel van zijn lading voedingsproducten: groenten, fruit en saus. Vanaf Zwijnaarde verlies je nu al zeker een uur. Daarom raadt het verkeerscentrum aan om de E17 te mijden en in plaats daarvan de E19 of de E40 te gebruiken. Wie in de file vaststaat, wordt omgeleid via de N60 in De Pinte.



De hinder kan lange tijd aanhouden, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. De vrachtwagen kantelde omstreeks 8 uur. Voor de afhandeling van het ongeval heeft de wegpolitie de snelweg gesloten.



Omdat een deel van de lading op het wegdek is terechtgekomen, moet ook het voedselagentschap FAVV ter plaatse komen. Aangezien ook het wegdek moet opgekuist worden, dreigt de afhandeling enige tijd in beslag te nemen.



Het Vlaams Verkeerscentrum raadt dan ook aan het gebied te vermijden. Het verkeer richting Kortrijk moet de snelweg verlaten in De Pinte en de lokale omleidingsroute G volgen tot Deinze. Verkeer van Antwerpen naar Rijsel rijdt best om via de E19 en Brussel. Wie van Brussel naar Kortrijk moet, rijdt best via Doornik. Het verkeer van Gent naar Kortrijk neemt best de E40 richting Brugge.