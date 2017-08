Ex-burgemeester Mayeur krijgt eigen buste in het stadhuis, kostprijs tot 67.000 euro

TT

3/08/17 - 10u34 Bron: La Capitale, Bruzz.be, Belga

Yvan Mayeur. © Reporters / QUINET.

Brussel De gecontesteerde Brusselse ex-burgemeester Yvan Mayeur (PS) zal - net als zijn zeventien voorgangers - binnenkort een borstbeeld van zichzelf krijgen in de trappenhal van het Brusselse stadhuis. "De traditie wil het zo", zegt het stadsbestuur.

Volgens de Franstalige krant La Capitale mag Mayeur zelf een kunstenaar kiezen die het beeld voor hem zal ontwerpen en produceren. Daarna zal het bijgeplaatst worden in de galerij waar ook Mayeurs voorganger al vereeuwigd zijn.



Schepen van Patrimonium Geoffroy Coomans de Brachène (MR) bevestigt het nieuws. "De beslissing moet nog door de gemeenteraad bekrachtigd worden. Dat is nog niet gebeurd, maar het is een recht dat elke burgemeester krijgt. De traditie geldt ook voor Yvan Mayeur."



Over het prijskaartje en wanneer de buste er komt, kan Coomans geen details verstrekken. "Alles moet nog besproken worden", benadrukt de schepen van Patrimonium. De marmeren buste van Thielemans had in elk geval een prijskaartje van 67.000 euro.



Die traditie gaat al terug sinds de oprichting van België in 1830, zo heeft ook Mayeurs voorganger Freddy Thielemans bijvoorbeeld een marmeren buste in de trappenhal staan. Enkel de burgemeesters aangesteld door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geen beeld gekregen.



Yvan Mayeur nam enkele weken geleden ontslag als burgemeester in de nasleep van het Samusocial-schandaal. Ook OCMW-voorzitster Pascale Peraita moest opstappen. Mayeur werd opgevolgd door zijn partijgenoot Philipppe Close.